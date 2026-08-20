Target Aktie News: Target am Nachmittag in Grün

Das Papier von Target konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 160,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 161,00 USD. Bei 157,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 264'294 Aktien.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,93 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 1,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,93 Prozent.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 19.08.2026. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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