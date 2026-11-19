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19.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target präsentiert sich am Donnerstagabend fester
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 167,00 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 167,00 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'219 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,72 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 166,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 333'905 Stück.
Bei 171,91 USD erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 100,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 USD je Target-Aktie. Am 18.11.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.07 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Target am 02.03.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,83 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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