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19.10.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Montagabend auf rotem Terrain

Target Aktie News: Target am Montagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 153,82 USD.

Target
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Die Target-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 153,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'699 Punkten liegt. Bei 152,75 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 161'662 Target-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Derzeit notiert die Target-Aktie damit 84,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 2,05 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.54 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Target rechnen Experten am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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