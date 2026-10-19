Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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19.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 154,97 USD.
Das Papier von Target legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 154,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 155,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 153,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56'744 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 46,16 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.54 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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