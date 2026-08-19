Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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19.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Hausse bei Target am Abend
Die Aktie von Target gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,8 Prozent auf 161,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 161,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,80 USD. Bisher wurden heute 835'085 Target-Aktien gehandelt.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,93 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 0,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,27 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 25.44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Target 23.85 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 8,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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