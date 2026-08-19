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19.08.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target gewinnt am Mittwochnachmittag

Target Aktie News: Target gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 159,36 USD.

Target
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,5 Prozent auf 159,36 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 161,49 USD. Bei 147,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 432'233 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,49 USD) erklomm das Papier am 19.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,34 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 USD je Target-Aktie. Am 20.05.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD gegenüber 2,27 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent auf 25.44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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