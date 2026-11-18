Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 169,60 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 171,91 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 957'150 Target-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 USD belaufen. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 2,05 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.

Die Target-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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