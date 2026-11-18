Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 167,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,88 USD an. Bei 160,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416'890 Target-Aktien.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 50,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Am 19.08.2026 äusserte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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