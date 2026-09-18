Target Aktie News: Target fällt am Abend

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 157,55 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 157,15 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 159,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 597'146 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 88,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,08 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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