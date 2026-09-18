Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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18.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Target gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 157,65 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 157,65 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,52 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,81 USD. Zuletzt wechselten 484'265 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,07 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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