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18.08.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Abend mit Kursplus

Target Aktie News: Target am Abend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 151,95 USD.

Target
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Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 151,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,17 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 152,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 236'183 Target-Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 2,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 45,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 25.44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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