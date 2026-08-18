Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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18.08.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 153,08 USD.
Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 153,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,34 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,99 USD. Zuletzt wechselten 89'024 Target-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 2,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 83,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.05.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25.44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent gesteigert.
Am 19.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,54 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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