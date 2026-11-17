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17.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 159,19 USD.
Die Target-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 159,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,50 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,63 USD. Zuletzt wurden via New York 87'486 Target-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 90,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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