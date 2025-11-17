Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursabschlägen

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 89,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'667 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 89,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,34 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 446'455 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 43,66 Prozent niedriger. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus. Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 25.21 Mrd. USD, gegenüber 25.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,95 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Target dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,83 USD je Aktie.

