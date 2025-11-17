Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’573 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’021 -1.4%  Bitcoin 73’098 -2.6%  Dollar 0.7962 0.3%  Öl 64.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Corning-Aktie profitiert von NVIDIA - und fordert den Chiphersteller heraus
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Boeing-Aktie sinkt: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie verliert
Suche...
eToro entdecken

Target Aktie 1036943 / US87612E1064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 20:27:13

Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursabschlägen

Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 89,25 USD.

Target
71.26 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 89,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'667 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 89,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,34 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 446'455 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 43,66 Prozent niedriger. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus. Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 25.21 Mrd. USD, gegenüber 25.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,95 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Target dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich im Plus


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com