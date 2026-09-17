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17.09.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target verteuert sich am Abend

Target Aktie News: Target verteuert sich am Abend

Die Aktie von Target zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 158,97 USD.

Target
131.54 CHF 2.13%
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Die Target-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 158,97 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Bei 159,28 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 224'124 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 170,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,51 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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