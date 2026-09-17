Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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17.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target verteuert sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 158,25 USD zu.
Das Papier von Target legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 158,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,28 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,42 USD. Bisher wurden via New York 94'412 Target-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.54 Mrd. USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,08 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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