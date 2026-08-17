Target Aktie 1036943 / US87612E1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 152,00 USD ab.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 152,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 151,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209'618 Target-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 156,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 45,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.05.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 25.44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.85 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,54 USD je Target-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
20:27
|Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16:29
|Target Aktie News: Target am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Target stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Target-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Target von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. Auch in den USA dominiert Zurückhaltung das Geschehen. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.