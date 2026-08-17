Target Aktie News: Target am Montagabend mit Kursverlusten

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 152,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 151,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209'618 Target-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 156,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 45,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.05.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 25.44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.85 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,54 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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