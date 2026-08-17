Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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17.08.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 154,28 USD.
Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 154,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 152,75 USD. Bei 153,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 66'871 Target-Aktien.
Bei 156,45 USD markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 1,41 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,92 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.05.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Am 18.08.2027 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,54 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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