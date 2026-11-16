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16.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 160,53 USD.
Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 160,53 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 159,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 240'416 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 170,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 6,35 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Mit Abgaben von 48,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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