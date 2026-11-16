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16.11.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Target Aktie News: Target am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 160,97 USD.

Target
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Mit einem Kurs von 160,97 USD zeigte sich die Target-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 162,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 159,00 USD. Bei 161,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 105'389 Target-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 6,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,16 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Target.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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