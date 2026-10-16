Target Aktie News: Target am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Target-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 154,16 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 153,77 USD. Bei 157,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253'950 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 45,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Am 19.08.2026 äusserte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 26.54 Mrd. USD gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude