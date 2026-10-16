Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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16.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target zieht am Freitagnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 157,60 USD.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 157,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'734 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 159,42 USD zu. Bei 157,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 126'314 Target-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 8,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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