Target Aktie News: Target gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Das Papier von Target konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 156,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Die Target-Aktie legte bis auf 156,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 154,52 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160'487 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,73 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 46,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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