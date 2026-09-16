Target Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Target

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 153,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,90 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,52 USD. Bisher wurden heute 56'752 Target-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 45,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,08 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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