Target Aktie News: Target gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 157,36 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 158,19 USD. Bei 157,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 113'649 Target-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 46,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 17.11.2027 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,20 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude