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15.09.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Target Aktie News: Target am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 155,94 USD.

Target
126.18 CHF -2.50%
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Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 155,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,73 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 225'966 Stück.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 9,48 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,49 Prozent.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,09 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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