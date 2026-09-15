Target Aktie News: Target am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 155,49 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Target-Aktie bis auf 155,27 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 77'089 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 8,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,08 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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