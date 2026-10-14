Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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14.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target gewinnt am Mittwochabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Target. Zuletzt sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 153,29 USD zu.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 153,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,65 USD an. Bei 152,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 130'741 Target-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 170,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 83,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Target dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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