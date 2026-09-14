Target Aktie News: Target präsentiert sich am Montagabend fester

Die Target-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 158,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'634 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 160,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 236'613 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Mit einem Kursverlust von 47,49 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,09 USD aus. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.54 Mrd. USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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