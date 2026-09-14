Target Aktie News: Target gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 157,74 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 158,68 USD. Bei 157,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 110'110 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,24 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 47,10 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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