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Target Aktie 1036943 / US87612E1064

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14.08.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target wird am Abend ausgebremst

Target Aktie News: Target wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 154,77 USD.

Target
125.56 CHF 0.16%
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Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 154,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 154,27 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 155,69 USD. Zuletzt wechselten 212'469 Target-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,45 USD an. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,09 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD gegenüber 2,27 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.85 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Target am 19.08.2026 präsentieren. Target dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,51 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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