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14.08.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target tendiert am Freitagnachmittag fester

Target Aktie News: Target tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 155,88 USD zu.

Target
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Die Target-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 155,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'796 Punkten steht. Die Target-Aktie legte bis auf 156,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 155,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72'365 Target-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 46,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 USD je Target-Aktie. Am 20.05.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.44 Mrd. USD im Vergleich zu 23.85 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Target am 19.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 18.08.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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