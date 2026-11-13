|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Freitagabend in Grün
Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 161,14 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 161,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Die Target-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 122'186 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 48,22 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,23 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
13.11.26
|Target Aktie News: Target am Freitagabend in Grün (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Target Aktie News: Target tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Target-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Erste Schätzungen: Target präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.