Target Aktie News: Target am Freitagabend in Grün

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 161,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Die Target-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 122'186 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 48,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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