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13.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 160,08 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 160,08 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. Die Target-Aktie sank bis auf 160,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 43'679 Stück.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 6,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,88 Prozent.
Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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