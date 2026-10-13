Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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13.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target wird am Dienstagabend ausgebremst
Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 151,81 USD abwärts.
Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 151,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,55 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 234'326 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,46 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 45,04 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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