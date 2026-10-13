Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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13.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target gibt am Dienstagnachmittag nach
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 153,15 USD.
Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 153,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 153,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 89'146 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,44 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,20 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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