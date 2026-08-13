Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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13.08.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 155,73 USD.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 155,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'813 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 156,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 155,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 98'264 Target-Aktien.
Am 13.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 86,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Target gewährte am 20.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 19.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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