Target Aktie News: Target am Abend mit Kursverlusten

Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 161,06 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 160,78 USD. Bei 165,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197'510 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 93,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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