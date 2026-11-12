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12.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 163,07 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 163,07 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 166,06 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 165,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 95'680 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 95,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,22 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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