Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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12.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 151,60 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 151,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,50 USD nach. Mit einem Wert von 153,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221'857 Target-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,62 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Am 17.11.2027 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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