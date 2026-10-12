Target Aktie News: Target büsst am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 152,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. In der Spitze büsste die Target-Aktie bis auf 150,50 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 100'311 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 170,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,17 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,18 Prozent.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 USD belaufen. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Am 17.11.2027 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,20 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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