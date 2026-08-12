Target Aktie News: Target steigt am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 153,27 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 153,80 USD. Bei 151,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 219'107 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 154,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 83,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,56 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 19.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Target dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 9,57 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude