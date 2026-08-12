Target Aktie News: Target tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 152,25 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,00 USD zu. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 150,60 USD. Bei 151,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 108'650 Target-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 154,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,37 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2029 auf 9,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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