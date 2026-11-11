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11.11.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Mittwochabend mit Kursplus

Target Aktie News: Target am Mittwochabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 162,64 USD.

Target
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Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'625 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,42 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 133'844 Stück.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 4,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 26.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Target 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,22 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’528.86 8.86 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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