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11.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag im Minus
Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 161,35 USD.
Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 161,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,99 USD nach. Bei 162,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 56'931 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 2,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Target.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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