Target Aktie News: Target gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 156,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 157,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,34 USD. Bisher wurden heute 149'178 Target-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,08 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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