Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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11.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend mit Einbussen
Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 151,55 USD ab.
Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 151,55 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 150,79 USD. Bei 150,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 240'466 Target-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 154,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 2,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 44,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.44 Mrd. USD – ein Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,48 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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