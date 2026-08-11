Target Aktie News: Target am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 152,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,74 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 150,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 60'299 Stück.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,51 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 45,45 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 USD aus. Target gewährte am 20.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,70 Prozent auf 25.44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Target-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.08.2026 erwartet. Am 18.08.2027 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 8,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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