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10.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 161,06 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 161,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'507 Punkten steht. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 157,92 USD. Bei 160,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 215'788 Target-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit Abgaben von 48,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Target einen Umsatz von 25.21 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Target die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,21 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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