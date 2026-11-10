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10.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 159,20 USD abwärts.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 159,20 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,92 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,93 USD. Zuletzt wechselten 97'173 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,24 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 90,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.54 Mrd. USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,21 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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